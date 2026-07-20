Lebenslang für mexikanischen Drogenboss „El Mayo“

Ein Bundesgericht in New York verhängte am Montag die Strafen Zambada sei Anführer einer kriminellen Vereinigung gewesen und habe „fast vier Jahrzehnte damit verbracht, amerikanische Gemeinden zu vergiften“, erklärte Staatsanwalt Joseph Nocella. „Heute schließt sich dieses Kapitel endgültig.“ Dem US-Justizministerium zufolge ist eine Haftentlassung ausgeschlossen.

Drogenboss bat um Vergebung

Zambada erschien nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters in Gefängniskleidung vor Gericht und verlas eine kurze Erklärung auf Spanisch. „Ich akzeptiere meine Strafe. Ich bin nicht hier, um um Mitgefühl zu bitten“, zitierte die mexikanische Zeitung El Universal den Kartellgründer. Er übernehme Verantwortung und bitte um Vergebung.