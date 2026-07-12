Die Niere: Unser Stoffwechsel- und Filterorgan

„Die Nieren leiden leise“, warnt Nephrologin Dr. Maria Haller aus dem Ordensklinikum Linz. „Sie können über viele Jahre ihre Aufgabe erstaunlich gut erfüllen, auch wenn sie einen Teil ihrer Funktion verlieren, ohne Schmerzen zu verursachen. Das erste Stresssymptom einer kranken Niere ist als Eiweißausscheidung im Urin früh erkennbar.“