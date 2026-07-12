Die Niere: Unser Stoffwechsel- und Filterorgan

Heimlich, aber unverzichtbar: Die Nieren arbeiten im Verborgenen. Störungen zeigen sich erst spät und untypisch. Dabei steuern sie lebenswichtige Stoffwechselfunktionen des Körpers. Wie wir sie bei ihren wertvollen Aufgaben unterstützen können, lesen Sie hier.
„Die Nieren leiden leise“, warnt Nephrologin Dr. Maria Haller aus dem Ordensklinikum Linz. „Sie können über viele Jahre ihre Aufgabe erstaunlich gut erfüllen, auch wenn sie einen Teil ihrer Funktion verlieren, ohne Schmerzen zu verursachen. Das erste Stresssymptom einer kranken Niere ist als Eiweißausscheidung im Urin früh erkennbar.“
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