Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit

Nach dem Baden im Salzburger Almkanal berichten Schwimmer über Durchfall und Erbrechen. Gewitter dürften Gülle und Fäkalkeime in das Wasser gespült haben. Gebadet wird dort nur auf eigene Gefahr. Und solche Verschmutzungen sind laut Almgenossenschaft außerdem keine Seltenheit.
Dieser Besuch im idyllischen Almkanal bei Salzburg hat sich nicht ausgezahlt: Seit rund einer Woche klagen Schwimmer über Probleme wie Durchfall und Erbrechen. Der Grund ist ein ekliger: Die Gewitter der vergangenen Tage dürften Gülle und Fäkalkeime in den Almkanal gespült haben.
Das kann den Badegästen vermehrt Probleme bereiten. Das Schwimmen im Almkanal ist von der Almgenossenschaft nur geduldet und erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr. Es sei üblich bei solchen Wirtschaftsgewässern, dass bei Unwettern Substanzen ins Wasser gespült werden können.
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