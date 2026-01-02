Infektionen an künstlichen Gelenken rasch erkennen

Viele Patienten, die ein neues Knie- oder Hüftgelenk benötigen, haben große Angst vor einer Infektion an der Prothese. Diese zählt schließlich zu den schwierigsten Komplikationen nach der Operation und ist oft schwer zu erkennen. Eine neue Methode soll helfen, die Diagnose deutlich zu verbessern.
Die Besiedlung mit schädlichen Erregern kann sowohl in der frühen Phase nach der Operation als auch Monate bis Jahre danach auftreten. Am häufigsten jedoch in den ersten zwei Jahren nach der Implantation. Verursacht werden die Infektionen entweder durch Bakterien, die während oder nach dem chirurgischen Eingriff eindringen oder später über den Blutkreislauf zur Prothese wandern. Beispielsweise können sogar harmlos scheinende Entzündungen der Zähne, Blase, Haut oder sogar der Fußnägel die Auslöser für derartige Probleme im Gelenk darstellen.
Langwierige Beschwerden und zusätzliche, oft aufwendige, Behandlungen und sogar mehrere Operationen sind die Folgen. Je früher daher eine derartige Infektion diagnostiziert wird, desto besser und erfolgreicher ist die Behandlung.
Innovation durch Forscher aus Wien
Eine neue Methode könnte in Zukunft helfen, die orthopädische Versorgung weltweit deutlich zu verbessern. In einer gemeinsamen Studie des Orthopädischen Spitals Speising und eines Wiener Biotech-Unternehmens haben Forscher entdeckt, dass bestimmte kleine Moleküle in der Gelenkflüssigkeit – sogenannte microRNAs – sehr genau zeigen können, ob eine Hüft- oder Knieprothese infiziert ist, oder nicht. Diese spezifischen „Signalstoffe“ ermöglichen eine raschere sowie verlässlichere Diagnose und könnten den Patienten Schmerzen, Unsicherheit und weitere chirurgische Eingriffe ersparen.
Derzeit ist diese innovative Vorgangsweise aber noch nicht in der klinischen Verwendung, wie das Orthopädische Spital Speising verlautbarte. Zuvor müssen noch weitere Forschungsergebnisse abgewartet werden.
Die Studie wurde im „Journal of Bone and Joint Surgery“ – eine der wichtigsten Fachzeitschriften der Orthopädie weltweit – publiziert. Die vielversprechenden Ergebnisse ernten unter den Experten bereits hohe Anerkennung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.