Mehr Bewegung verschafft Ihrem Körper ein Upgrade

Körperliche Aktivität regt viele positive Prozesse im Körper an. Sport wird daher sogar oft als wirkungsvollstes und sicherstes „Medikament“ bezeichnet. Doch was passiert tatsächlich in unserem Organismus, wenn wir uns mehr bewegen und gezielt trainieren?
Bewegungsmangel wird mittlerweile sogar mit klassischen Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck oder Diabetes gleichgesetzt. Laut Studien weisen Menschen, die mehr als acht Stunden am Tag sitzen, ein um rund 80 Prozent erhöhtes Sterberisiko auf. Wie können wir gegensteuern?
