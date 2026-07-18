Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahrerflucht-Fahndung

Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen

Oberösterreich
18.07.2026 11:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Während ein Mann starb, soll ein anderer einfach davongefahren sein. Tatort war in Sankt Lorenz (OÖ). Ein Salzburger Motorradlenker war gestürzt, weil ein unbekannter Autofahrer ihn offenbar beim Ausparken übersehen hatte. Der Biker musste abrupt ausweichen, stürzte und wurde tödlich verletzt. Die Polizei sucht dringend nach dem Unfallverursacher.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein 26-Jähriger aus Salzburg war am Freitagabend gegen 19.40 Uhr mit seiner blauen Yamaha YZT-R6 auf der B 154 in Richtung Mondsee unterwegs. Im Bereich Scharfling (Gemeinde Sankt Lorenz) dürfte plötzlich ein unbekannter Autolenker aus einer Parkbucht gefahren sein und den Motorradfahrer übersehen haben.

Erfolglose Wiederbelebungsversuche
Der Biker musste – um den drohenden Zusammenstoß noch zu vermeiden – abrupt ausweichen. Er kam von der Fahrbahn ab, stürzte schwer und blieb reglos im Straßengraben liegen. Ein zufällig anwesender Arzt begann zwar sofort mit den Reanimationsversuchen, doch diese blieben leider erfolglos.

Der 26-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion seines Leichnams an, das Motorrad wurde sichergestellt.

Lesen Sie auch:
40 Minuten lang waren Reanimationsmaßnahmen (Symbolbild) versucht worden – leider erfolglos.
Tragödie
17-Jähriger rammt Motorrad: Innviertler sofort tot
14.07.2026

Hellgrauer Kombi mit deutschen Kennzeichen
Laut Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem fahrerflüchtigen Wagen um einen hellgrauen Kombi mit deutschen Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Mondsee bittet unter 059133/4167 um sachdienliche Hinweise.

Die B 154 war eine Stunde lang in beide Richtungen gesperrt und anschließend nojch eine weitere Stunde lang auf einer Fahrspur. Die Polizei ermittelt vorerst wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.07.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SalzburgMondsee
Polizei
Tatort
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
142.855 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
126.928 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Vorarlberg
Traktor-Tragödie: Mutter fand verunglückte Familie
93.722 mal gelesen
Der Großeinsatz in Vorarlberg forderte auch die Rettungskräfte.
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
1054 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Innenpolitik
Mehr FPÖ-Gründer in Nazi-Partei als bisher bekannt
981 mal kommentiert
War die FPÖ-Gründung stärker von NSDAP-Mitgliedern geprägt als bekannt?
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
772 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Mehr Oberösterreich
2002 um Asyl angesucht
Vom Tellerabwäscher zum neunfachen Lokalbesitzer
Fahrerflucht-Fahndung
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
Krone Plus Logo
Anstatt im Müll
Hier landet das alte Brot wieder im neuen Teig
Frau schwer verletzt
Leitschiene durchbohrt Pkw auf A1: Zwei Männer tot
Video wird diskutiert
Wird es dieser Rekord ins Guinness Buch schaffen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf