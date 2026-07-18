Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen

Während ein Mann starb, soll ein anderer einfach davongefahren sein. Tatort war in Sankt Lorenz (OÖ). Ein Salzburger Motorradlenker war gestürzt, weil ein unbekannter Autofahrer ihn offenbar beim Ausparken übersehen hatte. Der Biker musste abrupt ausweichen, stürzte und wurde tödlich verletzt. Die Polizei sucht dringend nach dem Unfallverursacher.