Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen

Während ein Mann starb, soll ein anderer einfach davongefahren sein. Tatort war in Sankt Lorenz (OÖ). Ein Salzburger Motorradlenker war gestürzt, weil ein unbekannter Autofahrer ihn offenbar beim Ausparken übersehen hatte. Der Biker musste abrupt ausweichen, stürzte und wurde tödlich verletzt. Die Polizei sucht dringend nach dem Unfallverursacher.
Ein 26-Jähriger aus Salzburg war am Freitagabend gegen 19.40 Uhr mit seiner blauen Yamaha YZT-R6 auf der B 154 in Richtung Mondsee unterwegs. Im Bereich Scharfling (Gemeinde Sankt Lorenz) dürfte plötzlich ein unbekannter Autolenker aus einer Parkbucht gefahren sein und den Motorradfahrer übersehen haben.
Erfolglose Wiederbelebungsversuche
Der Biker musste – um den drohenden Zusammenstoß noch zu vermeiden – abrupt ausweichen. Er kam von der Fahrbahn ab, stürzte schwer und blieb reglos im Straßengraben liegen. Ein zufällig anwesender Arzt begann zwar sofort mit den Reanimationsversuchen, doch diese blieben leider erfolglos.
Der 26-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion seines Leichnams an, das Motorrad wurde sichergestellt.
Hellgrauer Kombi mit deutschen Kennzeichen
Laut Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem fahrerflüchtigen Wagen um einen hellgrauen Kombi mit deutschen Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Mondsee bittet unter 059133/4167 um sachdienliche Hinweise.
Die B 154 war eine Stunde lang in beide Richtungen gesperrt und anschließend nojch eine weitere Stunde lang auf einer Fahrspur. Die Polizei ermittelt vorerst wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr.
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