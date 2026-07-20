Wenn nach dem Badetag plötzlich die Ohren wehtun

Die Beschwerden lindern

Das Hauptziel der Behandlung besteht darin, die Schmerzen zu lindern und die Infektion zu beseitigen. In den meisten Fällen kann die Erkrankung zu Hause behandelt werden. Dafür verwendet man Ohrentropfen mit entzündungshemmenden, antibiotischen oder pilzhemmenden Wirkstoffen sowie Schmerzmittel zum Schlucken. In bestimmten Fällen wird der Gehörgang vor Beginn der Behandlung von der medizinischen Fachkraft mit Wasser und Wasserstoffperoxid gespült. Dies entfernt abgestorbene Hautzellen sowie überschüssiges Ohrenschmalz und beschleunigt so den Heilungsprozess.