Leiche im Unterholz
Drama auf Mallorca: Alkolenker rast Urlauber tot
Ein Tourist (55) ist auf Mallorca ums Leben gekommen. Der Schwede hatte gerade eine Joggingrunde unternommen, als er vom Auto eines betrunkenen Hotelmitarbeiters (21) erfasst wurde. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der Urlauber noch an der Unfallstelle verstarb.
Der Unfall ereignete sich laut lokalen Medien gegen 6.30 Uhr auf der Straße zwischen Capdepera und Cala Mesquida. Der Schwede soll mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn auf der Ferieninsel gewesen sein.
Zwei Gliedmaßen abgerissen
Der 21-jährige spanische Hotelangestellter raste mit seinem schwarzen VW Polo über die kurvenreiche Straße, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam. Der junge Mann erfasste den 55-jährigen Schweden. Wie das Online-Portal ultimahora.es berichtet, wurden dem Familienvater durch den Aufprall zwei Gliedmaßen abgerissen.
Nach Fahrerflucht kehrte Alkolenker zurück zum Unfallort
Der 21-Jährige beging danach Fahrerflucht. Laut den Ermittlern soll er in einem örtlichen Hotel gearbeitet haben und war auf dem Weg zur Arbeit. Nach dem Unfall fuhr er zur Arbeit, aber später soll er Panik bekommen und seinen Cousin angerufen haben. Mit ihm kehrte er zurück zur Unfallstelle.
Dort entdeckten die beiden die Überreste des Schweden und alarmierten die Polizei. Diese fand in der Nähe eine Uhr sowie einen Arm und ein Bein des Opfers. Die Suche nach dem restlichen Körper dauerte laut „Majorca Daily Bulletin“ rund zwei Stunden. Die Leiche des 55-Jährigen wurde schließlich von Suchtrupps der Guardia Civil im Unterholz entdeckt.
Festnahme
Der 21-Jährige wurde anschließend einem Alkoholtest unterzogen, der positiv ausfiel. Die Polizei nahm ihn fest. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Tötung, unterlassener Hilfeleistung und Fahren unter Alkoholeinfluss ermittelt. Die Behörden prüfen zudem, ob er zu schnell unterwegs war. Der Leichnam wurde nämlich mehr als 100 Meter von der Stelle entfernt gefunden, an der die ersten Körperteile entdeckt worden waren.
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