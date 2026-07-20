Drama auf Mallorca: Alkolenker rast Urlauber tot

Festnahme

Der 21-Jährige wurde anschließend einem Alkoholtest unterzogen, der positiv ausfiel. Die Polizei nahm ihn fest. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Tötung, unterlassener Hilfeleistung und Fahren unter Alkoholeinfluss ermittelt. Die Behörden prüfen zudem, ob er zu schnell unterwegs war. Der Leichnam wurde nämlich mehr als 100 Meter von der Stelle entfernt gefunden, an der die ersten Körperteile entdeckt worden waren.