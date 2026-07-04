Zurück zu mehr Freude und Energie im Alltag

Kennen Sie das Gefühl? Sie funktionieren, erfüllen Aufgaben, arbeiten Listen ab – und trotzdem fehlt etwas. Die Freude. Die Lebendigkeit. Der Sinn. Ausgebrannt im Alltag, gefangen im Hamsterrad zwischen Leistungsdruck und äußeren Erwartungen: Life- und Business-Coach Marie

Meyer-Marktl ist in „Krone Gesund“ zu Gast und hat Strategien, wie wir aus dieser Falle wieder rauskommen.