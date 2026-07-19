Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern

Meinungsforscher: „SPÖ auf Spuren der SPD“

„Der Babler-Linkskurs war der beste Geburtenhelfer für die Kommunisten auf Bundesebene“, bilanziert auch IFDD-Chef und Meinungsforscher Christoph Haselmayer und ergänzt: „Der Absturz der SPÖ setzt sich weiter dramatisch fort, sie kommt mit Andreas Babler nur mehr auf 15 Prozent, bei der Direktwahl kommt er sogar nur auf 13 Prozent. Der schlechteste Wert für die SPÖ mit Andreas Babler, der je von einem Institut auf Bundesebene gemessen worden ist. Die SPÖ wandelt auf den Spuren der SPD in Deutschland, die derzeit nur mehr auf 13 Prozent kommt. Leonore Gewessler mit ihren Grünen kommt auf bärenstarke 13 Prozent, ein deutliches Plus zur Nationalratswahl im Jahr 2024.“