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Unermesslicher Schmerz

„Wunde braucht Zeit“ – Messi lässt Zukunft offen!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 20:57
Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Superstar Lionel Messi hat sich erstmals nach dem verlorenen WM-Finale zu Wort gemeldet und seine Zukunft im Trikot von Argentiniens Nationalteam offengelassen!

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„Der Schmerz ist unermesslich, und diese Wunde braucht Zeit zum Heilen“, schrieb der 39-Jährige am Tag nach dem 0:1 gegen den neuen Weltmeister Spanien bei Instagram. Das Stadion in East Rutherford hatte Messi am Sonntag kommentarlos verlassen. Das XXL-Turnier in Amerika war bereits seine sechste WM.

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„Diese Mannschaft hat zwei WM-Finals in Serie erreicht!“
Vieles sah nach Abschied aus, als Messi vor den eigenen Fans weinte. „Es ist schwer, unseren Erfolg jetzt schon vollends zu würdigen, aber diese Mannschaft hat zwei WM-Finals in Serie erreicht“, schrieb Messi. Konkret ging er nicht auf seine eigene Zukunft ein.

Bis zur nächsten WM, die 2030 unter anderem auch eine Partie in Buenos Aires vorsieht, sind es vier Jahre. Messi stünde bei Beginn des Turniers kurz vor seinem 43. Geburtstag.

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„Vielen Dank von ganzem Herzen für jede Nachricht und jeden Gruß!“
Der Kapitän des entthronten Weltmeisters postete zu den Worten ein Foto in nachdenklicher Pose mit der Medaille um den Hals. „Vielen Dank von ganzem Herzen für jede Nachricht und jeden Gruß. Wieder einmal ist es uns gelungen, als Land zusammenzustehen und den immensen Stolz, Argentinier zu sein, zu teilen“, erklärte Messi.

Am teils rüden Verhalten einiger seiner Mitspieler, insbesondere dem von Leandro Paredes, war nach dem Finale Kritik aufgekommen. Messi gratulierte auch seiner alten Wahlheimat Spanien zum zweiten WM-Titel nach 2010.

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