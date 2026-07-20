„Wunde braucht Zeit“ – Messi lässt Zukunft offen!

„Vielen Dank von ganzem Herzen für jede Nachricht und jeden Gruß!“

Der Kapitän des entthronten Weltmeisters postete zu den Worten ein Foto in nachdenklicher Pose mit der Medaille um den Hals. „Vielen Dank von ganzem Herzen für jede Nachricht und jeden Gruß. Wieder einmal ist es uns gelungen, als Land zusammenzustehen und den immensen Stolz, Argentinier zu sein, zu teilen“, erklärte Messi.