Gallensteine bleiben oft lange Zeit unbemerkt

Dies ist dann der Fall, wenn die Gallenflüssigkeit zu viel Cholesterin oder Bilirubin (Abbauprodukt der roten Blutkörperchen) enthält oder wenn es an Gallensalzen mangelt, wie OÄ Dr. Karin Steidl, Internistin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit an der Glan (Ktn.), erklärt. „Cholesterinsteine bilden die Mehrheit der Fälle, während Bilirubinsteine, die aus dem Abbau roter Blutkörperchen resultieren, seltener vorkommen“, so die Expertin.