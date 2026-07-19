Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld

Für ÖVP-Integrationsministerin Claudia Bauer ist klar: „Unser Sozialstaat soll Menschen dabei unterstützen, möglichst rasch auf eigenen Beinen zu stehen. Es darf niemals attraktiv sein, dauerhaft von Sozialleistungen zu leben, also durch eigene Arbeit für sich und seine Familie zu sorgen.“ Wer seinen Beitrag zur Integration nicht leisten wolle, müsse künftig auch mit spürbaren Kürzungen bei Unterstützungen mit Steuergeld rechnen.