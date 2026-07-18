„Alles doppelt und nur mehr schwarz-weiß gesehen“

Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Morgens auf und erkennen sich selbst im Spiegel kaum wieder. Ihre Augen verändern sich sichtbar, das Sehen wird schwieriger, und selbst alltägliche Dinge werden zur Herausforderung. Für viele klingt das unvorstellbar – für rund 8.000 Menschen in Österreich ist es Realität. Endokrine Orbitopathie, kurz EO, ist eine seltene Autoimmunerkrankung, die die Augen und das Gewebe hinter den Augen betrifft. Sie kann das Aussehen eines Menschen verändern, das Sehvermögen beeinträchtigen und den Alltag massiv beeinflussen.

Monika Schindler-Schnitzl ist selbst Betroffene und erzählt über ihr Leben und ihren Leidensweg mit dieser Krankheit. Orthoptistin Elke Schmidbauer klärt über Symptome und Therapien auf.