Wie präzise Strahlen den Krebs besiegen können

Die Radioonkologie arbeitet nicht nur in einem breiten Spektrum, sondern auch sehr interdisziplinär. Die Experten an der MedUni Wien sind in rund 25 Tumorboards pro Woche vertreten. Sie sprechen sich genau mit allen Behandlern des jeweiligen Patienten ab, um das Beste für diesen zu erreichen. Vielfach wird die Bestrahlung mit anderen Behandlungen wie Immun- oder Chemotherapie kombiniert.

Was genau ist Strahlentherapie?

Vom Ablauf her kann man die Bestrahlung mit der Aufnahme einer Computertomografie vergleichen. Das hochmoderne Gerät, der sogenannte Linearbeschleuniger, fährt gleichsam um einen liegenden Patienten herum und zielt mit gewissem Abstand auf den Tumor. „Das ist der ganz wesentliche sowie herausfordernde Punkt für uns, nämlich, dass man diesen Tumor zielsicher treffen möchte und das Gewebe rundherum möglichst nicht. Und das gelingt mit der modernen Technik heute sehr präzise“, so Prof. Eckert.