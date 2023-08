Retten Leben: Welche Impfungen jeder haben sollte

Viele üble Krankheiten können wir uns seit Einführung von Impfprogrammen heute ersparen und manch schweres Leiden wurde in den vergangenen Jahrzehnten sogar fast ganz besiegt. So gelten die Pocken seit den 1970er Jahren als ausgerottet. In den vergangenen Jahren hat es jedoch weltweit eine Zunahme von Erkrankungen wie Diphtherie, Tetanus, Pertussis (Keuchhusten) und Polio (Kinderlähmung) gegeben. Diese Krankheiten können schwere Folgen haben und sogar tödlich enden. Ein effizienter Impfschutz dagegen fängt nicht nur schon früh an, sondern ist ein lebenslanger Prozess. Was sollte man dabei besonders beachten und wie gefährlich können Lücken im Impfplan sein?