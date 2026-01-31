Prädiabetes: Unbemerkter Killer lauert im Körper

Ein längeres und gesünderes Leben ist für Diabetiker heute durch Früherkennung und konsequente Behandlung – auch dank neuer Therapieoptionen – möglich. Leider wird diese Krankheit in Österreich nach wie vor oft zu spät entdeckt, durchschnittlich um sechs Jahre. Ohne Behandlung führt dies zu irreversiblen Schäden und einer deutlich geringeren Lebenserwartung. Und es beginnt schon bei leicht erhöhten Zuckerwerten, die noch gar nicht als Diabetes eingestuft werden. Viele wissen nichts davon!