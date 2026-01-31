Prädiabetes: Unbemerkter Killer lauert im Körper

„Es ist ja nur ein bisschen erhöhter Zucker“ – nein, ist es nicht! Wer unter „Prädiabetes“, der Vorstufe zur Zuckerkrankheit leidet, schwebt in deutlicher Gefahr! Betroffene erkranken häufig an Diabetes, aber auch an Herzinfarkt und Schlaganfall. Sind Sie zuckergefährdet? Machen Sie den Risiko-Test!
Ein längeres und gesünderes Leben ist für Diabetiker heute durch Früherkennung und konsequente Behandlung – auch dank neuer Therapieoptionen – möglich. Leider wird diese Krankheit in Österreich nach wie vor oft zu spät entdeckt, durchschnittlich um sechs Jahre. Ohne Behandlung führt dies zu irreversiblen Schäden und einer deutlich geringeren Lebenserwartung. Und es beginnt schon bei leicht erhöhten Zuckerwerten, die noch gar nicht als Diabetes eingestuft werden. Viele wissen nichts davon!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.