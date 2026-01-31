Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Risikotest machen!

Prädiabetes: Unbemerkter Killer lauert im Körper

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
31.01.2026 15:24
ind Sie zuckergefährdet? Machen Sie den Risiko-Test! (siehe unten)
ind Sie zuckergefährdet? Machen Sie den Risiko-Test! (siehe unten)(Bild: krone.tv)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

„Es ist ja nur ein bisschen erhöhter Zucker“ – nein, ist es nicht! Wer unter „Prädiabetes“, der Vorstufe zur Zuckerkrankheit leidet, schwebt in deutlicher Gefahr! Betroffene erkranken häufig an Diabetes, aber auch an Herzinfarkt und Schlaganfall. Sind Sie zuckergefährdet? Machen Sie den Risiko-Test!

0 Kommentare

Ein längeres und gesünderes Leben ist für Diabetiker heute durch Früherkennung und konsequente Behandlung – auch dank neuer Therapieoptionen – möglich. Leider wird diese Krankheit in Österreich nach wie vor oft zu spät entdeckt, durchschnittlich um sechs Jahre. Ohne Behandlung führt dies zu irreversiblen Schäden und einer deutlich geringeren Lebenserwartung. Und es beginnt schon bei leicht erhöhten Zuckerwerten, die noch gar nicht als Diabetes eingestuft werden. Viele wissen nichts davon!

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben
Bewegung im Alltag
Fitness-Experte: „Nicht nur sagen, sondern machen“
Hallo, Wohlfühlgewicht
Schluss mit Verzicht, Stress und Kalorienkrampf
Experte klärt auf
Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
230.303 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
215.777 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
112.605 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
Krone Plus Logo
Risikotest machen!
Prädiabetes: Unbemerkter Killer lauert im Körper
Krone Plus Logo
Mediziner klärt auf
„Die meisten leiden unter Vitamin-D-Mangel“
Unterschätzte Leiden
Warum Frauen unbedingt zur Herz-Reha sollten
Individuell vorsorgen
Gender-Check: Was braucht „er“, was braucht „sie“?
Psychischer Einfluss
Wenn die Seele weint, leiden auch Frauenherzen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf