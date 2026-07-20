Iran eröffnet neue Front im Krieg gegen die USA

Kann Abkommen zwischen USA und Iran gerettet werden?

Trotz der Eskalation gibt es Anzeichen für diplomatische Bemühungen. Einem hochrangigen iranischen Insider zufolge hat Teheran von Vermittlern den Vorschlag für eine zehntägige Feuerpause erhalten, um ein im vergangenen Monat mit den USA geschlossenes Interimsabkommen zu retten. Gleichzeitig setzten sich die gegenseitigen Angriffe fort. Die USA flogen die neunte Nacht in Folge Luftangriffe auf iranische Städte, um nach eigenen Angaben die Fähigkeiten des Landes zu Angriffen auf Handelsschiffe zu schwächen. Die iranische Revolutionsgarde erklärte ihrerseits, sie habe US-Militäranlagen in Kuwait, Jordanien und Syrien mit ballistischen Raketen beschossen. Zudem seien in der Straße von Hormuz zwei Öltanker explodiert.