Waldbrände wüten in Italien: Wohnhäuser bedroht

250 Hektar Staatswald zerstört

Auch in der Provinz Enna war die Situation angespannt. Am Ortsrand von Nissoria bedrohten Flammen mehrere Wohnhäuser, vier Feuerwehrmannschaften sind dort im Einsatz. Weitere Brände wurden in der Provinz Trapani gemeldet, wo ein Wald unmittelbar an den Ort grenzt. Im Hinterland von Agrigent zerstörte ein Feuer rund 250 Hektar Staatswald und mediterrane Macchia.