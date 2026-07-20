Gasleitung mit Bagger beschädigt: Evakuierung!

In Kapfenberg ist am Montagnachmittag eine Hauptgasleitung beschädigt worden, weil ein Bagger sie aufbrach. Ein Firmengelände an der B 20 Richtung Thörl wurde evakuiert.
Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr führte ein Arbeiter beim Thörlbach Grabungen mit dem Bagger durch. Direkt daneben, an der B 20 in Kapfenberg kurz vor Thörl, liegt ein Industriebetrieb. Der Baggerfahrer beschädigte die Gastleitung, die dort verläuft, und Gas strömte aus. Er und seine Kollegen flüchteten und verständigten sofort die Mitarbeiter des Betriebs.
Ein Verantwortlicher dort leitete die Evakuierung des ganzen Gebäudes ein. Dem Energieversorger gelang es, die Gaszufuhr abzudrehen. Gefahrenstoffkundige Organe der Polizei untersuchten das Gebäude des Betriebs mit speziellen Messgeräten, um Rückstände auszuschließen.
Belegschaft konnte zurückkehren
Die Mitarbeiter konnten dann in den Betrieb zurückkehren. Die B 20 musste für den ganzen Verkehr gesperrt werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Kapfenberg-Stadt, die mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften vor Ort war, standen insgesamt vier Streifenbesatzungen der Polizei im Einsatz.
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