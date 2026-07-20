Gasleitung mit Bagger beschädigt: Evakuierung!

Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr führte ein Arbeiter beim Thörlbach Grabungen mit dem Bagger durch. Direkt daneben, an der B 20 in Kapfenberg kurz vor Thörl, liegt ein Industriebetrieb. Der Baggerfahrer beschädigte die Gastleitung, die dort verläuft, und Gas strömte aus. Er und seine Kollegen flüchteten und verständigten sofort die Mitarbeiter des Betriebs.