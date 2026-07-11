Lungenkrankheiten: Frühe Diagnose ist entscheidend

Eine Lungenfibrose ist eine ernsthafte Erkrankung, bedeutet aber nicht zwangsläufig eine rasche Verschlechterung. Viele leben mit guter ärztlicher Betreuung über längere Zeit mit der Diagnose. Der Verlauf ist individuell sehr unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab“, erklärt Dr. Mathis Hochrainer, Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie, Leiter der Spezialambulanz für interstitielle Lungenerkrankungen, Klinik Floridsdorf, Wien, im Fachmagazin „Ärzte Krone“.