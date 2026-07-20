770-Kilo-Hai steuert auf US-Urlaubsdomizile zu

Der Koloss mit Schwanzflosse hat nach mehreren Monaten ohne Ortung wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Der Weiße Hai „Contender“ wird seit eineinhalb Jahren mittels Peilsender beobachtet. Doch sein aktueller Wanderkurs sorgt bei Meeresforschern für besondere Aufmerksamkeit.
Vor der Ostküste der USA verfolgen Wissenschaftler die Bewegungen des Hais genau. „Contender“ ist mehr als vier Meter lang, wiegt rund 770 Kilogramm und wird auf etwa 30 Jahre geschätzt. Bei ihm handelt es sich um den größten männlichen Weißen Hai, der im westlichen Nordatlantik bislang mit einem Peilsender markiert wurde, wie die Forschungsorganisation Ocearch angibt.
Nachdem das Tier über längere Zeit kein Signal gesendet hatte, wurde am Freitag erneut eine Ortung registriert. Experten vermuten, dass sich der Hai in Richtung stark frequentierter Küstengebiete bewegt. Die Forscher empfingen am 17. Juli ein sogenanntes „Z-Ping“. Dieses Signal entsteht, wenn die Rückenflosse des Hais kurz die Wasseroberfläche durchbricht. Da der Kontakt nur sehr kurz ist, lässt sich der genaue Aufenthaltsort des Tieres daraus jedoch nicht bestimmen.
Großer Weißer peilt Urlaubsorte an
Dennoch gehen Fachleute davon aus, dass „Contender“ Kurs auf Regionen nimmt, die im Sommer Millionen Badeurlauber anziehen. Dazu zählen Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts sowie die Atlantikküste Kanadas. Ein Sprecher von Ocearch erklärte, dass Weiße Haie im westlichen Nordatlantik üblicherweise nach Norden wandern und den Sommer sowie den frühen Herbst in den Gewässern vor Cape Cod oder Atlantik-Kanada verbringen, wo sie auf Nahrungssuche gehen.
Cape Cod gehört zu den beliebtesten Sommerreisezielen an der amerikanischen Ostküste und ist zugleich ein bekanntes Jagdgebiet für Weiße Haie, die dort Robben fangen. Nach Einschätzung von Experten besteht jedoch kein Anlass zur Sorge. Die Tiere ziehen seit vielen Jahrzehnten entlang der Ostküste. Nun könne man ihre Wanderungen dank moderner Technik genau verfolgen.
Moderne Satellitentechnik, Drohnen und langlebige Peilsender schaffen Möglichkeiten, das Verhalten der Tiere nachzuvollziehen, die früher nicht möglich waren. Die Meeresgebiete rund um Cape Hatteras und die Outer Banks zählen laut outerbanksvoice.com zu den artenreichsten Regionen des Atlantiks und ziehen Weiße Haie deshalb regelmäßig an.
Am 17. Jänner 2025 wurde „Contender“ vor der Küste Floridas mit einem Peilsender ausgestattet. Seitdem sendet der Hai in unregelmäßigen Abständen Positionssignale. „Jedes Signal von Contender gibt uns einen Einblick in das Leben eines ausgewachsenen männlichen Weißen Hais – wie er sich bewegt, frisst und zur Erholung der Population beiträgt“, erklärte dazu Ocearch-Gründer und Expeditionsleiter Chris Fischer.
Über den Ocearch Shark Tracker lässt sich die Route des Hais auf einer Karte verfolgen. Auch die Atlantic White Shark Conservancy bietet mit ihrer App „Sharktivity“ Echtzeitinformationen zu bestätigten Hai-Sichtungen und Ortungen an. Die Organisation weist jedoch darauf hin, dass auch diese Anwendung keinen lückenlosen Schutz gewährleisten kann.
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