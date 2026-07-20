770-Kilo-Hai steuert auf US-Urlaubsdomizile zu

Nachdem das Tier über längere Zeit kein Signal gesendet hatte, wurde am Freitag erneut eine Ortung registriert. Experten vermuten, dass sich der Hai in Richtung stark frequentierter Küstengebiete bewegt. Die Forscher empfingen am 17. Juli ein sogenanntes „Z-Ping“. Dieses Signal entsteht, wenn die Rückenflosse des Hais kurz die Wasseroberfläche durchbricht. Da der Kontakt nur sehr kurz ist, lässt sich der genaue Aufenthaltsort des Tieres daraus jedoch nicht bestimmen.