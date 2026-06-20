Neue Studien: Die unterschätzte Kraft der Väter

Gerade erst haben wir sie hoch leben lassen – die Väter. Und das nicht ohne Grund, denn wussten Sie, dass Kinder mit engagierten Vätern häufiger selbstbewusst sind, bessere soziale Kompetenzen entwickeln und sogar in der Schule profitieren? Studien aus Europa und Japan zeigen zudem: wenn Väter aktiv am Familienleben teilnehmen, stärkt das nicht nur die Entwicklung der Kinder, sondern auch das Wohlbefinden der gesamten Familie. Bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ ist Psychotherapeutin Martina Bauer zu Gast.
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