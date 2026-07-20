Müll entlang der Autobahnen macht Asfinag Ärger

Dosen, Flaschen, ja sogar illegal entsorgter Abfall – wie Bauschutt und Möbelstücke – finden Asfinag-Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen entlang der Autobahnen.
In Kärnten konnte die Asfinag sogar einen Anstieg von Müll im Vergleich zum Vorjahr feststellen. Insgesamt 1305 Tonnen wurden von den Mitarbeitern im Jahr 2025 in Kärnten per Hand gesammelt, um richtig entsorgt zu werden.
Unrat auf den Fahrbahnen ist ein Sicherheitsrisiko. Flaschen werden durch die hohe Geschwindigkeit zu wahren Geschossen.
Tamara Christ, Asfinag-Geschäftsführerin
Gefährliche Arbeit
Diese Arbeit ist laut Asfinag-Geschäftsführerin Tamara Christ durchaus gefährlich: „Unsere Mitarbeiter sammeln den Müll während des Fließverkehres auf. Dabei ist große Aufmerksamkeit gefragt“. Wer Müll achtlos aus dem Fenster wirft, gefährdet damit andere Verkehrsteilnehmer und die Umwelt. „Durch die hohe Geschwindigkeit auf der Autobahn können Gegenstände zu Geschossen werden“, so Christ.
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