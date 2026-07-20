Müll entlang der Autobahnen macht Asfinag Ärger

Gefährliche Arbeit

Diese Arbeit ist laut Asfinag-Geschäftsführerin Tamara Christ durchaus gefährlich: „Unsere Mitarbeiter sammeln den Müll während des Fließverkehres auf. Dabei ist große Aufmerksamkeit gefragt“. Wer Müll achtlos aus dem Fenster wirft, gefährdet damit andere Verkehrsteilnehmer und die Umwelt. „Durch die hohe Geschwindigkeit auf der Autobahn können Gegenstände zu Geschossen werden“, so Christ.