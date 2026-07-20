Jäger verwechselte Katze und Igel mit einem Dachs

Gegen einen Jäger aus dem Bezirk Leibnitz in der Steiermark wurde ein Waffenverbot verhängt. Er soll im Vorjahr gegen Mitternacht von seinem Hochsitz aus eine zweijährige Katze erschossen haben, nur 23 Meter von deren Zuhause entfernt. Laut Verwaltungsgericht gab der Jäger an, dass er die schwarz-weiße Fellnase am Waldrand mit einem Dachs verwechselt hätte. Das verwundete Tier habe sich dann in Richtung nach Hause geschleppt, ehe es verendete.