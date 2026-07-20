Lohntransparenz-Richtlinie ist „Bürokratiemonster“

„Der Gender Pay Gap ist ein komplexes Thema“

Pramböck stellt klar, dass er das Ziel, Frauen und Männer gleich zu bezahlen, vehement unterstützt. Er stelle nicht das Ziel der Lohngerechtigkeit in Frage, sondern den Weg dorthin. „Das Anliegen ist absolut löblich. Frauen verdienen im Schnitt weniger und haben es im Berufsleben meist schwerer als Männer.“ Diesen aber mit immer mehr Bürokratie bekämpfen zu wollen, sei der falsche Ansatz. Der Experte hält die Diskussion für viel zu verkürzt. Die Ursachen für die Lohnunterschiede lägen in strukturellen Problemen: Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit, kommen dadurch seltener in Führungspositionen und wählen oft Berufe in schlechter bezahlten Branchen. Auch das österreichische Kinderbetreuungssystem spiele eine entscheidende Rolle: „Am Land ist der Kindergarten nur bis Mittag geöffnet. Wie willst du da jemals einen Vollzeitjob machen?“