Oschmautz WM-Fünfter im Kajak Cross Einzel!

Kanute Felix Oschmautz hat zum Start der Weltmeisterschaft im Wildwasser-Slalom einen Top-5-Platz erzielt!
Der 27-jährige Kärntner belegte am Montag in Oklahoma City im Kajak-Cross-Einzelzeitfahren Rang fünf. Auf Platz drei fehlten ihm nur 0,27 Sekunden, auf den britischen Sieger Joseph Clarke 0,71 Sekunden.
K.-o.-Bewerb am Samstag
Teamkollege Mario Leitner wurde mit einem Rückstand von 2,79 Sekunden auf Clarke 23. Beide qualifizierten sich für den Kajak-Cross-K.-o.-Bewerb am Samstag.
Junioren-Weltmeister Max Steinbrenner musste sich mit Platz 46 (+6,11 Sekunden) begnügen. Bei den Frauen gewann die Australierin Jessica Fox.
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