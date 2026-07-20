Karriereende! Zlatan Ibrahimovic hört wieder auf

Schwedens Fußball-Legende Zlatan Ibrahimovic hat während der Fußball-WM als Experte regelmäßig für Aufsehen gesorgt – der Fox-Sports-Job aber wird eine einmalige Sache bleiben!
„Ich habe die letzten eineinhalb Monate viel geredet – und das jetzt werden meine letzten Worte sein“, verkündete der 44-Jährige nach dem Finale zwischen Spanien und Argentinien (1:0). „Das ist mein Abschied vom Studio.“
Der exzentrische und meinungsstarke Ex-Stürmer bildete zusammen mit Alexi Lalas und dem 1998er-Weltmeister Thierry Henry das Experten-Trio des Senders für die XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Wie schon zu seiner aktiven Zeit hielt sich Ibrahimovic dabei mit Sprüchen nicht zurück. Vor allem den früheren US-Profi Lalas bedachte der Skandinavier regelmäßig mit Seitenhieben.
„Aufhören, wenn man an der Spitze ist!“
Am Ende aber gab er sich demütig und bedankte sich bei seinen Nebenleuten sowie Moderatorin Rebecca Lowe. „Es war eine große Freude, das Studio mit euch zu teilen“, sagte Ibrahimovic. Als Lalas fragte, warum er seine Karriere als TV-Experte nach nur einem Job schon wieder beende, antwortete der frühere Angreifer unter anderem des FC Barcelona gewohnt selbstbewusst: „Man muss aufhören, wenn man an der Spitze ist.“
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