Karriereende! Zlatan Ibrahimovic hört wieder auf

„Aufhören, wenn man an der Spitze ist!“

Am Ende aber gab er sich demütig und bedankte sich bei seinen Nebenleuten sowie Moderatorin Rebecca Lowe. „Es war eine große Freude, das Studio mit euch zu teilen“, sagte Ibrahimovic. Als Lalas fragte, warum er seine Karriere als TV-Experte nach nur einem Job schon wieder beende, antwortete der frühere Angreifer unter anderem des FC Barcelona gewohnt selbstbewusst: „Man muss aufhören, wenn man an der Spitze ist.“