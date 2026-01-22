Krebs mit 40! Warum oft Jüngere betroffen sind

Dennoch betont der Mediziner, dass die Sterblichkeit insgesamt zurückgeht – trotz steigender Diagnosen. „Die Krebstodesraten bei den 15- bis 39-Jährigen in den USA zeigen einen Rückgang von 0,9 Prozent pro Jahr zwischen 2014 und 2023. Dies deutet auf eine Verbesserung der Therapien und der Versorgungsstrukturen hin, selbst wenn wir mehr Fälle diagnostizieren“, erläutert Dr. Maté. Langfristig sind die Gesamt-Krebssterblichkeitsraten in allen Altersgruppen rückläufig, auch in den jüngeren. Eine EU-weite Auswertung (WHO-Sterbedaten und Eurostat) zeigt: In allen Altersgruppen stiegen die Krebssterberaten bis in die späten 1980er sowie frühen 1990er und sanken danach ab.