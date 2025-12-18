Amyloidose: „Sportlerherz“ war schwere Krankheit

„Ich war immer sportlich, bin Marathon gelaufen und habe als Triathlet sogar an Wettkämpfen teilgenommen. Im Jahr 2008 – ich war Mitte 50 und topfit – traten plötzlich erste Symptome auf: meine Leistung fiel stark ab, ich bekam Herzrasen, Vorhofflimmern und Ohnmachtsanfälle“, berichtet Christian Thalhammer. Der heute knapp 75-Jährige musste aber nicht nur sechs Jahre auf die richtige Diagnose warten, sondern noch weitere fünf Jahre auf ein geeignetes Medikament. „Die Ärztin sagte damals, ich würde wahrscheinlich noch drei Jahre leben.“