Amyloidose: „Sportlerherz“ war schwere Krankheit

Bei Amyloidose lagern sich fehlerhafte Eiweißkörper in Organen ab und können deren Funktion beeinträchtigen. Die Symptome sind sehr unspezifisch und die Erkrankung wird daher oft nicht erkannt. Christian Thalhammer (74) wusste jahrelang nicht, warum sein Herz immer schwächer wurde.
„Ich war immer sportlich, bin Marathon gelaufen und habe als Triathlet sogar an Wettkämpfen teilgenommen. Im Jahr 2008 – ich war Mitte 50 und topfit – traten plötzlich erste Symptome auf: meine Leistung fiel stark ab, ich bekam Herzrasen, Vorhofflimmern und Ohnmachtsanfälle“, berichtet Christian Thalhammer. Der heute knapp 75-Jährige musste aber nicht nur sechs Jahre auf die richtige Diagnose warten, sondern noch weitere fünf Jahre auf ein geeignetes Medikament. „Die Ärztin sagte damals, ich würde wahrscheinlich noch drei Jahre leben.“
