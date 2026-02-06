Herzinfarkt: Bei Frauen tödlicher als bei Männern

Notruf oft sehr spät verständigt

Diese Beschwerden können schleichend beginnen und werden rasch als Magenleiden, Erkältung, Stress oder Verspannung fehlgedeutet. Weil Frauen (und auch ihr Umfeld) aufgrund ihrer spezifischen Symptome selten an einen Herzinfarkt denken, warten sie im Schnitt auch länger, bis sie den Notruf wählen. „In Schnitt zögern sie sogar 20 bis 60 Minuten!“, so Dr. Rab, die auch Expertin für geschlechtersensitive Medizin ist. „Dieser Zeitverlust verschlechtert natürlich die Überlebens- und Heilungschancen immens!“