Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ganz andere Symptome

Herzinfarkt: Bei Frauen tödlicher als bei Männern

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
06.02.2026 06:00
Herzgesundheit bei Frauen muss in den Fokus gerückt werden!
Herzgesundheit bei Frauen muss in den Fokus gerückt werden!(Bild: Matthieu Louis)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Jahrelang als „Männerdomäne“ anerkannt, können es die meisten Frauen nicht glauben oder erkennen, wenn sie so ein Ereignis ereilt – und auch das Umfeld denkt selten an diese Erkrankung. Die Rettung wird viel später gerufen. So sterben Frauen häufiger als Männer in der Akutphase und im ersten Monat nach einem Infarkt.

0 Kommentare

Jahrzehntelang dachte man konkret nur bei starken Brustschmerzen, die in den Arm ausstrahlen, an einen Herzinfarkt. Das Problem: „Die Symptome bei Frauen zeigen sich jedoch anders als bei Männern“, stellt Kardiologin Dr. Anna Rab aus Klagenfurt (K) fest. „Sie klagen eher über Luftnot, Übelkeit, Oberbauch- oder Rückenschmerzen sowie extreme Müdigkeit, also bei weitem nicht nur über Brustschmerzen.“

Notruf oft sehr spät verständigt
Diese Beschwerden können schleichend beginnen und werden rasch als Magenleiden, Erkältung, Stress oder Verspannung fehlgedeutet. Weil Frauen (und auch ihr Umfeld) aufgrund ihrer spezifischen Symptome selten an einen Herzinfarkt denken, warten sie im Schnitt auch länger, bis sie den Notruf wählen. „In Schnitt zögern sie sogar 20 bis 60 Minuten!“, so Dr. Rab, die auch Expertin für geschlechtersensitive Medizin ist. „Dieser Zeitverlust verschlechtert natürlich die Überlebens- und Heilungschancen immens!“

Der „Gender-Gap“ in der Herzmedizin ist traurige Realität: Frauen bekommen seltener gezielte Herz-Vorsorge, teils andere Diagnostik und Therapie. „Ihre“ Beschwerden werden nicht ernst genommen oder als Stress assoziiert, und oft ganz einfach als „hysterisch“ abgetan. Dabei sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nr. 1 bei Frauen – und nicht nur bei Männern.

Östrogen schützt im Alter nicht mehr
Viele wissen auch nicht, dass Frauen in späterem Alter einen Infarkt erleiden, im Durchschnitt rund sieben bis zehn Jahre später im Vergleich zum männlichen Kollektiv. Dr. Rab: „Das Risiko steigt dann stark nach den Wechseljahren, wenn der schützende Östrogeneffekt nachlässt. Dieses Hormon wappnet die Gefäße der Frauen nämlich bis zur Menopause.“

Zitat Icon

 Selbstverantwortung für Frauen ist gefragt! Bei Verdacht sofort 144 rufen und deutlich „Verdacht auf Herzinfarkt“ sagen.

Dr. Anna Rab, Kardiologin, Klagenfurt am Wörthersee (K)

Bild: Dr.in Anna Rab

Rauchen und Co. schadet „ihr“ mehr als „ihm“
Frauenkörper haben außerdem das Problem, empfindlicher auf klassische Risikofaktoren zu reagieren. Diese wirken sich bei „ihr“ schlimmer aus: Rauchen erhöht das Risiko für einen Herzinfarkt um 25 Prozent. Aber auch Bluthochdruck, Diabetes, hohe Blutfette, Übergewicht oder Bewegungsmangel haben gravierendere Auswirkungen auf das Herz als bei männlichen Pendants.

Außerdem reagieren sie auch auf Dauerstress sensibler. „Dieser wirkt sich bei Frauen besonders negativ aus. Care-Arbeit, Schlafmangel und psychische Belastung erhöhen das Herzinfarktrisiko zusätzlich“, gibt Dr. Rab zu bedenken. Zusätzliche Frauen-Risikofaktoren für einen Infarkt sind vorangegangene Krankheiten wie Schwangerschafts-Bluthochdruck/ Präeklampsie, Schwangerschaftsdiabetes, Endometriose, eine Frühgeburt gehabt zu haben sowie diverse Autoimmunerkrankungen.

Typische Frauen-Symptome

  • Luftnot, schneller Atem
  • Druck oder Enge in Brust, Oberbauch, Rücken, Kiefer
  • Übelkeit, Erbrechen, kalter Schweiß
  • Plötzliche starke Müdigkeit, Schwächegefühl, Schwindel

Daher gilt, laut Ärztin, und vor allem für Frauen: Bei plötzlicher Luftnot, Druck in Brust/Oberbauch, unerklärter Schwäche oder kaltem Schweiß sofort die Rettung rufen! Neuaufgetretene Beschwerden, die nicht erklärbar sind, unbedingt ärztlich abklären lassen. Sie rät unbedingt dazu, die Selbstwahrnehmung zu verbessern, und „komische Gefühle und Beschwerden“ ernst zu nehmen, und nicht als Stress, Magenprobleme oder „Wehwehchen“ abzutun.

Dementsprechend ist es wichtig, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen und Risikofaktoren (Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin, Rauchen, Übergewicht) aktiv anzupacken, auch mit ärztlicher Unterstützung.

Kampagne #GoRed

Am 6. Februar ist #GoRed-Day: Ein rotes Kleidungsstück oder Accessoire wird zum Symbol für Solidarität, Aufklärung und mehr Aufmerksamkeit für Frauenherzen. Die Kampagne für Frauenherzen soll Herzgesundheit im Alltag präsent halten, zu Vorsorge-Checks, gesünderem Lebensstil und Gespräch mit Ärztinnen/Ärzten motivieren.

Akutversorgung verbessern
„Grundsätzlich ist die Notfallversorgung bei Herzinfarkt in Österreich einwandfrei aufgestellt – für Frauen und Männer“, so die Kardiologin. Rettung, Notarzt, Spitäler, alle arbeiten nach klaren Standards, mit EKG und schneller Diagnose. Bei Brustschmerz sollte immer innerhalb von zehn Minuten nach Eintreffen im Krankenhaus ein EKG durchgeführt werden. Dennoch wird bei Frauen oft nicht an einen Herzinfarkt gedacht, auch aufgrund nicht erkannter Symptome.

„Frauen müssen allerdings zusätzlich selbst lernen, einen möglichen Herzinfarkt bei sich überhaupt ,mitzudenken´ – und dann schnell zu handeln. Nicht abwarten, nicht ,zamreißen´, nicht eine Freundin oder den Hausarzt anrufen, sondern die Rettung 144“, regt Dr. Rab dringend an. „Sagen Sie beim Telefonat deutlich, dass es sich um einen Verdacht auf Herzinfarkt handelt!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben
Bewegung im Alltag
Fitness-Experte: „Nicht nur sagen, sondern machen“
Hallo, Wohlfühlgewicht
Schluss mit Verzicht, Stress und Kalorienkrampf
Experte klärt auf
Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.983 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
135.086 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
100.358 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Mehr Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
Ganz andere Symptome
Herzinfarkt: Bei Frauen tödlicher als bei Männern
Krone Plus Logo
„Krone“-Gesundaktion
Tipps vom Experten: Was beim Jungbleiben hilft
Fett, Zucker, Alkohol
Die Faschingsgaudi setzt unsere Leber unter Druck
Krone Plus Logo
Risikotest machen!
Prädiabetes: Unbemerkter Killer lauert im Körper
Krone Plus Logo
Mediziner klärt auf
„Die meisten leiden unter Vitamin-D-Mangel“

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf