Schachmeisterin lehnt Magyars Angebot ab

Sie fühle nicht genug Kraft dafür, „die historische Verantwortung für die Vereinigung einer gespaltenen Nation zu übernehmen“, erklärte die frühere Olympiasiegerin und jahrzehntelange Weltranglisten-Erste der Frauen auf ihrer Facebookseite. Magyar reagierte auf die Entscheidung von Polgár und bedankte sich für alles, was sie für Ungarn getan hätte. Er könne vielleicht im Namen vieler Millionen Ungarn erklären, dass „wir auch in Zukunft – wenn auch auf andere Art und Weise – mit Ihnen rechnen“.