Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen

Nicht der erste kuriose Auftritt

Schon bei der Klub-WM im vergangenen Jahr hatte Trump nach dem Finalsieg des FC Chelsea über Paris Saint-Germain die Trophäe übergeben – und dabei für Aufsehen und Verwirrung gesorgt. Als Chelsea-Kapitän Reece James den Pokal in den Händen hielt, blieb Trump einfach auf der Bühne. James schaute den US-Präsidenten fragend an und reckte die Trophäe schließlich jubelnd in die Höhe, während Trump inmitten der Chelsea-Profis stand. Auch diesmal wollte Trump den Platz nicht räumen ...