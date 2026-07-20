WM-Helden gelandet – jetzt gibt‘s kein Halten mehr

Nach ihrem WM-Triumph gegen Argentinien ist die spanische Nationalmannschaft am frühen Nachmittag in ihrer Heimat gelandet. Jetzt wartet eine Riesenparty mit Hunderttausenden Fußballfans in Madrid.
Die Maschine mit den neuen Weltmeistern landete auf dem Flughafen Barajas in der Hauptstadt. Um 16.30 Uhr empfängt König Felipe VI., der schon beim Finale im MetLife Stadium in East Rutherford dabei war, die Mannschaft um Kapitän Rodri. Fahrt im offenen Bus durch die Stadt geplant.
Von dort geht es zum Regierungssitz, wo Ministerpräsident Pedro Sánchez die Weltmeister beglückwünschen will. „WIR SIND WELTMEISTER!!“, schrieb er in Großbuchstaben auf der Plattform X. „Unsere Nationalmannschaft ist einfach großartig! Danke, Team.“, fügte Sánchez hinzu.
Cibeles-Platz wird zur Partyzone
Im offenen Bus fahren die Spieler dann durch Madrid, wo Hunderttausende an den Straßen und vor allem auf dem Cibeles-Platz erwartet werden.
Dort gibt es schon ab 18 Uhr Musik und eine große Show, bis der Bus mit „La furia roja“ (der roten Furie), dem Spitznamen der spanischen Nationalmannschaft, gegen 21 Uhr eintrifft und gemeinsam mit ihren Fans den zweiten WM-Titel gebührend feiern will.
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