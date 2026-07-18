Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden

Christophe Torrent muss seine aktive Ski-Karriere unfreiwillig beenden. Eine chronisch entzündliche rheumatische Erkrankung hat den Schweizer zu diesem Schritt gezwungen.
„Mit einem Hauch Wehmut, aber auch mit der Vernunft, endlich auf Oma Agnes zu hören, die mir immer gesagt hat, ich solle ‘ein normales Leben führen‘, habe ich entschieden, meine Skikarriere zu beenden“, verkündete Torrent auf Instagram.
Rücken macht Strich durch die Rechnung
Die vergangene Saison hatte der Speed-Spezialist bereits im Februar unter Rückenschmerzen abbrechen müssen. Die Diagnose: Morbus Bechterew – eine zwar behandelbare, jedoch unheilbare rheumatische Erkrankung.
2024 hatte Torrent in Kitzbühel sein Weltcupdebüt gegeben, sein bestes Ergebnis erzielte er im Februar 2025 mit Rang 33 in der Abfahrt von Crans Monatana.
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