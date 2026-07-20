Betrunkener Auftritt vor Gericht endet mit Strafe

Gutachten lässt keine Ausreden zu

Drei Vorwürfe stehen im Raum: Morddrohungen gegen seine Mutter und eine Bekannte, dazu ein Griff an den Hintern einer Frau im Supermarkt. Ein zugeschalteter Sachverständiger bringt Klarheit in die Frage der Zurechnungsfähigkeit: „Selbst mit den Erkrankungen und dem Alkohol war für ihn überblickbar, dass das, was er tat, falsch war.“ Während die Verteidigung mit dem Gutachten ringt, sitzt der Angeklagte auffällig entspannt da – wackelt mit dem Fuß, knetet ein Taschentuch, summt zwischendurch sogar eine Melodie vor sich hin.