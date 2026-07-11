Alte Mythen und neue medizinische Erkenntnisse

„Wer zu viel Fleisch isst, bekommt Gicht – und betroffen sind vor allem ältere Männer mit einem schmerzenden großen Zeh.“ Stimmt das oder ist das ein Mythos, der sich lange hält? Lange galt auch: Ein erhöhter Harnsäurewert muss gesenkt werden – auch ohne Beschwerden. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse stellen das nun infrage. Wann ist eine Behandlung wirklich notwendig? Dr. Raimund Lunzer, Leiter der Rheumatologie – Barmherzige Brüder Graz, ist bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ zu Gast.