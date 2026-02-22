„Pickerl“ für den Mann: Wie geht‘s Ihrer Prostata?

Prostatakrebs im Frühstadium zeigt keine Symptome! Daher ist es wichtig, dass Männer ab 45 regelmäßig zur Kontrolle gehen – wie man sein Auto zum „Pickerl“ bringt. Praktisch: Ein einfacher Blutwert gibt erste Orientierung. Machen Sie den Selbsttest: Wie gesund ist Ihre Prostata?
Die Prostatakrebs-Früherkennung hilft dabei, aggressive Tumoren früh zu erkennen, aber unnötige Diagnosen und Behandlungen zu vermeiden. „Zentrales Instrument ist heute der PSA-Test, eine Blutuntersuchung. Er soll Männern ab 45 Jahren, bei erhöhtem Risiko bereits ab 40 Jahren, nach ausführlicher Beratung angeboten werden“, erklärt der Wiener Vorsorge- und Allgemeinmediziner Dr. Christian Maté. Auch unser Test weiter unten kann Hinweise darauf geben, ob Ihre Prostata noch richtig arbeitet.
