Diese Lebererkrankung könnte dahinterstecken

Juckreiz, Müdigkeit oder erhöhte Leberwerte – was harmlos erscheint, kann auf eine schwerwiegende Erkrankung hinweisen. Die Leber gilt als eines der leistungsfähigsten Organe unseres Körpers, und genau deshalb bleiben viele ihrer Erkrankungen lange unbemerkt. Bei cholestatischen Lebererkrankungen ist der Gallefluss gestört, oft ohne erkennbare Warnsignale. Symptome werden häufig unterschätzt. Dabei können Erkrankungen erheblich beeinträchtigen und unbehandelt zu schweren Leberschäden führen.
Dr. Michael Trauner, Leiter der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie der MedUni Wien, klärt in „Krone Gesund“ darüber auf.
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