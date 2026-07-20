FIFA leitet Verfahren gegen Argentinien ein!

Paredes griff bei Rangeleien Spaniens Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. Zuvor hatte er auch gegen Eric Garcia gerempelt. Meldungen über eine Rote Karte für Paredes wurden durch die offizielle FIFA-Match- und Kartenstatistik nicht bestätigt. Während der Partie hatte der gelbverwarnte Argentinier am Rande eines Platzverweises gestanden.