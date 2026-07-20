Spanien überholt in Weltrangliste Argentinien

Spaniens Team hat in der Fußball-Weltrangliste der Männer im am Montag veröffentlichten neuen Ranking die Spitzenposition inne!
Die im Finale von East Rutherford gegen Argentinien 1:0 nach Verlängerung siegreichen Iberer haben mit den nun zweitplatzierten Südamerikanern Platz getauscht.
Es folgen der WM-Vierte Frankreich vor dem WM-Dritten England sowie Rekord-Weltmeister Brasilien.
Österreichs Team hat einen Platz gutgemacht und ist damit auf Position 23 zu finden.
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