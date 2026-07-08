FSME-Gefahr kennt weder Grenzen noch Urlaub

Wer plant, am Wochenende oder im Urlaub viel Zeit in der Natur zu verbringen, sollte sicherstellen, dass der FSME-Impfschutz auf dem aktuellen Stand ist. Das gilt auch dann, wenn die Reise ins Ausland führt. In vielen anderen europäischen Ländern gibt es ebenfalls problematische Gebiete. Schützen Sie sich jetzt noch!