Pkw-Lenker (74) krachte frontal gegen einen Lkw

Schlimmer Unfall am Montagnachmittag auf der Loferer Bundesstraße bei Scheffau (Tirol): Ein Autolenker prallte wuchtig gegen ein entgegen kommendes Schwerfahrzeug. Ein Großeinsatz und Staus waren die Folge.
Gegen 14 Uhr war der Autolenker bei der neuen Unterflurtrasse der Unterländer Gemeinde (Bezirk Kufstein) unterwegs. „Aus ungeklärter Ursache geriet der 74-Jährige dann auf die Gegenfahrbahn, er prallte frontal gegen einen Lkw“, sagte ein Sprecher der Polizei.
Lenker von Feuerwehr aus Wrack geborgen
Der BMW des Lenkers wurde zur Seite geschleudert und durch den Aufprall massiv beschädigt. Er musste von der Feuerwehr Scheffau geborgen werden und wurde in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Der einheimische Lkw-Lenker (54) kam ohne Verletzungen davon. Durch den umfangreichen Rettungseinsatz kam es zu beträchtlichen Behinderungen.
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