Pkw-Lenker (74) krachte frontal gegen einen Lkw

Lenker von Feuerwehr aus Wrack geborgen

Der BMW des Lenkers wurde zur Seite geschleudert und durch den Aufprall massiv beschädigt. Er musste von der Feuerwehr Scheffau geborgen werden und wurde in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Der einheimische Lkw-Lenker (54) kam ohne Verletzungen davon. Durch den umfangreichen Rettungseinsatz kam es zu beträchtlichen Behinderungen.