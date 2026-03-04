Schneller abnehmen und das ganz ohne Diät

Möchten Sie schneller abnehmen, und zwar ganz ohne Diät? Abnehmcoach Ursula Vybiral erklärt, warum weniger Regeln oft mehr bringen. Nicht der Körper versagt bei verschiedenen Diäten, sondern das Prinzip selbst. Wie man Scheitern verhindert und es doch schaffen kann, erfahren Sie hier.
„Wenn ich Menschen frage, wie viele Diäten sie schon gemacht haben, bekomme ich selten eine Zahl. Meist kommt ein Lächeln, ein Seufzen und dann: ,Viel zu viele´“, bedauert Vybiral. Fast jeder kennt diesen Kreislauf: Anfangsmotivation, erste Erfolge, Stillstand, Frust und am Ende mehr Gewicht als zuvor. Diäten versprechen Kontrolle. Sie geben klare Regeln in einer Welt, die oft unübersichtlich ist. Genau deshalb greifen so viele danach. Doch langfristig hinterlassen sie vor allem eines: Misstrauen gegenüber dem eigenen Körper und das Gefühl, wieder gescheitert zu sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.