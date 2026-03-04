Schneller abnehmen und das ganz ohne Diät

„Wenn ich Menschen frage, wie viele Diäten sie schon gemacht haben, bekomme ich selten eine Zahl. Meist kommt ein Lächeln, ein Seufzen und dann: ,Viel zu viele´“, bedauert Vybiral. Fast jeder kennt diesen Kreislauf: Anfangsmotivation, erste Erfolge, Stillstand, Frust und am Ende mehr Gewicht als zuvor. Diäten versprechen Kontrolle. Sie geben klare Regeln in einer Welt, die oft unübersichtlich ist. Genau deshalb greifen so viele danach. Doch langfristig hinterlassen sie vor allem eines: Misstrauen gegenüber dem eigenen Körper und das Gefühl, wieder gescheitert zu sein.