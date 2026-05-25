Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler

Für Spitzenleistungen müssen Spitzengagen bezahlt werden. Das gilt auch für Universitäten und ihre Professoren. Ob das in Österreich der Fall ist, wird jetzt mit der Debatte um das Wissenschaftsbudget infrage gestellt.

Österreichs Uni-Rektoren riefen bekanntlich den Untergang aus. „Kahlschlag”, „Supergau”, „historischer Angriff” – die Drohkulisse vor der geplanten Großdemonstration am Mittwoch am Wiener Ring könnte kaum apokalyptischer sein. Und die Politik? Stimmt brav ein. Doch so hohe Wellen der Studenten-Sturm auch schlug: Die Gagen der Uni-Rektoren sind wohl noch höher.