Wieder gut hören:

Schlüssel zu guter Gesundheit und Lebensqualität

Krone Gesund
16.05.2026 07:00
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Gutes Hören ist weit mehr als nur ein Sinn – es ist der Schlüssel zu Lebensqualität, sozialer Teilhabe und sogar zur geistigen Gesundheit. Trotzdem werden Hörschäden oft unterschätzt oder viel zu spät erkannt. Zum Thema „Hörverlust: Die unterschätzte Gefahr“ ist Rainer Roßbory bei Larissa Putz zu Gast. In „Krone Gesund“ klärt der Neuroth-Hörakustiker auf, warum bei Hörminderung rechtzeitiges Handeln oberstes Gebot ist. 

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