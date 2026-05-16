Schlüssel zu guter Gesundheit und Lebensqualität

Gutes Hören ist weit mehr als nur ein Sinn – es ist der Schlüssel zu Lebensqualität, sozialer Teilhabe und sogar zur geistigen Gesundheit. Trotzdem werden Hörschäden oft unterschätzt oder viel zu spät erkannt. Zum Thema „Hörverlust: Die unterschätzte Gefahr“ ist Rainer Roßbory bei Larissa Putz zu Gast. In „Krone Gesund“ klärt der Neuroth-Hörakustiker auf, warum bei Hörminderung rechtzeitiges Handeln oberstes Gebot ist.