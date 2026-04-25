Was hilft wirklich bei Reflux? Experte klärt auf

Wussten Sie, dass wir täglich bis zu 1,5 Liter Magensäure produzieren? Oder, dass Sodbrennen sich nicht nur im Magen bemerkbar macht – sondern auch manchmal als Räusperzwang, Ohrendruck oder sogar als vermeintliches Herzstolpern spürbar ist? Reflux ist ein echtes Chamäleon unter den Erkrankungen und betrifft in Österreich rund 1,5 Millionen Menschen. Bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ ist Sebastian Schoppmann zu Gast. Der Chirurg und Leiter der Speisenröhren-Magen-Ambulanz im AKH Wien beantwortet konkret und leicht verständlich alle Fragen zum Thema.