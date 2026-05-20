Jo-Jo-Effekt: Warum größte Ängste unbegründet sind

Vorweg: Der Jo-Jo-Effekt ist meist keine Folge von mangelnder Disziplin, sondern eine natürliche Schutzreaktion des Körpers. Bei schneller Gewichtsabnahme schaltet der Körper in den „Sparmodus“ und „schützt“ sich nach der Diät durch das Anlegen von Fettreserven. Überdies beruht ein schneller Gewichtsverlust vornehmlich auf Wasser- und Muskelabbau anstatt auf Fettverbrennung, weshalb langfristig das ursprüngliche Gewicht wieder erreicht oder gar überschritten wird.