Jo-Jo-Effekt: Warum größte Ängste unbegründet sind

Kaum mühsam abgenommen, zeigt die Waage kurz darauf wieder das Ursprungsgewicht (oder mehr) an: Der Jo-Jo-Effekt ist hinlänglich bekannt, schürt mitunter Ängste. Dass die schlimmsten Befürchtungen bezüglich Gesundheitsschäden wegen starker Gewichtsschwankungen jedoch übertrieben sein könnten, zeigt eine neue aufsehenerregende Studie.
Vorweg: Der Jo-Jo-Effekt ist meist keine Folge von mangelnder Disziplin, sondern eine natürliche Schutzreaktion des Körpers. Bei schneller Gewichtsabnahme schaltet der Körper in den „Sparmodus“ und „schützt“ sich nach der Diät durch das Anlegen von Fettreserven. Überdies beruht ein schneller Gewichtsverlust vornehmlich auf Wasser- und Muskelabbau anstatt auf Fettverbrennung, weshalb langfristig das ursprüngliche Gewicht wieder erreicht oder gar überschritten wird.
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