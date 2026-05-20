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Studie gibt Entwarnung

Jo-Jo-Effekt: Warum größte Ängste unbegründet sind

Freizeit
20.05.2026 14:18
Auf der Waage zeigt sich mitunter der unerwünschte Jo-Jo-Effekt nach Diäten.
Auf der Waage zeigt sich mitunter der unerwünschte Jo-Jo-Effekt nach Diäten.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com (2)/Rostislav Sedlacek, Olivier Le Moal)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Kaum mühsam abgenommen, zeigt die Waage kurz darauf wieder das Ursprungsgewicht (oder mehr) an: Der Jo-Jo-Effekt ist hinlänglich bekannt, schürt mitunter Ängste. Dass die schlimmsten Befürchtungen bezüglich Gesundheitsschäden wegen starker Gewichtsschwankungen jedoch übertrieben sein könnten, zeigt eine neue aufsehenerregende Studie.

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Vorweg: Der Jo-Jo-Effekt ist meist keine Folge von mangelnder Disziplin, sondern eine natürliche Schutzreaktion des Körpers. Bei schneller Gewichtsabnahme schaltet der Körper in den „Sparmodus“ und „schützt“ sich nach der Diät durch das Anlegen von Fettreserven. Überdies beruht ein schneller Gewichtsverlust vornehmlich auf Wasser- und Muskelabbau anstatt auf Fettverbrennung, weshalb langfristig das ursprüngliche Gewicht wieder erreicht oder gar überschritten wird.

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