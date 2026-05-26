Das sind die modernsten Flugzeugträger der Welt

Während in den USA Raúl Castro, Bruder des Kommunisten-Revolutionärs Fidel Castro und Ex-Präsident Kubas, wegen Mordes angeklagt wird, bereitet sich das US-Militär auf einen Angriff auf Kuba vor. In welcher Form dieser ausfallen wird, ist derzeit noch völlig unklar. Fakt ist, dass der Flottenverband rund um den Flugzeugträger USS Nimitz in der südlichen Karibik Position bezogen hat. Der US-Navy zufolge bleibt darüber hinaus das Angriffsschiff für Land- und Seeoperationen, die USS Iwo Jima, nahe Kuba.