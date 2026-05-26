Sepp und der Traum von der „Golf-Gams“

Golf-Star Sepp Straka hat bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel in dieser Woche große Ziele im Visier – Markus Brier traut ihm am Schwarzsee alles zu.
Der Altmeister kann es noch immer! Markus Brier gewann unlängst das Hickory Golf Masters unweit von Como und erhielt dafür 10.000 Euro Preisgeld. Das Besondere an dem Turnier war, dass alle Spieler mit Golfausrüstung aus den 20er- und 30er-Jahren spielten. „Maudi“ trug Schiebermütze, Mascherl, Hemd, Hosenträger und Knickerbocker:
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